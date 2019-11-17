شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بدء حفل هيئة قناة السويس بمرور 150 عامًا على افتتاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويُقام حفل الافتتاح علي ضفاف قناة السويس الجديدة شرقًا بمبني "مارينا هيئة قناة السويس" الذي يتم افتتاحه للمرة الأولى.

ويعقد رئيس هيئة قناة السويس، مؤتمرًا صحفيًا احتفالًا بمرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس "1869-2019".

Advertisements

وبدأت فكرة إنشاء قناة السويس عام 1798 مع قدوم الحملة الفرنسية على مصر، ففكر نابليون في شق القناة إلا أن تلك الخطوة لم تكلل بالنجاح، وفي عام 1854 استطاع "دي لسبس" إقناع محمد سعيد باشا بالمشروع وحصل على موافقة الباب العالي، فقام بموجبه بمنح الشركة الفرنسية برئاسة "دي لسبس" امتياز حفر وتشغيل القناة لمدة 99 عام، استغرق بناء القناة 10 سنوات "1859 – 1869"، وساهم في عملية الحفر ما يقرب من مليون عامل مصري، مات منهم أكثر من 120 ألف أثناء عملية الحفر نتيجة الجوع والعطش والأوبئة والمعاملة السيئة، وتم افتتاح القناة عام 1869 في حفل مهيب وبميزانية ضخمة.

وفي عام 1905 حاولت الشركة الفرنسية تمديد حق الامتياز 50 عامًا إضافية إلا أن تلك المحاولة لم تنجح مساعيها، وفي يوليو عام 1956 قام الرئيس عبد الناصر بتأميم قناة السويس، والذي تسبب في إعلان بريطانيا وفرنسا بمشاركة إسرائيل الحرب على مصر ضمن العدوان الثلاثي والذي انتهى بانسحابهم تحت ضغوط دولية ومقاومة شعبية.



حفل هيئة قناة السويس



حفل هيئة قناة السويس



حفل هيئة قناة السويس



حفل هيئة قناة السويس



حفل هيئة قناة السويس



حفل هيئة قناة السويس



حفل هيئة قناة السويس