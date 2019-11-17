شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشارك بالمنتدى الثانى للصداقة اليونانية المصرية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى المنتدى الثانى للصداقة اليونانية المصرية بعروس البحر المتوسط مدينة الإسكندرية، الذى ينعقد تحت رعاية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال الفترة من 15 نوفمبر حتى 23 نوفمبر الجارى، بتنظيم من المركز التربوى والثقافى للجالية المصرية المقيمة فى اليونان، بالتعاون مع جمعية "بطليموس اليونانية" و"الجمعية العلمية اليونانية".

من جانبها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن الفعالية الرئيسية للمنتدى ستعقد بمكتبة الإسكندرية يوم 17 نوفمبر 2019، بمشاركة أكثر من 250 شخصًا من اليونانين فى مصر، وأكثر من 120 من اليونانيين القادمين من خارج مصر، مشيرة إلى أن المنتدى يأتى امتدادا لسلسلة الفعاليات التى يتم تنظيمها بين الجانب المصرى واليونانى والقبرصى فى ضوء مبادرة إحياء الجذور "نوستوس" التى أطلقت في أبريل 2018، بين الجاليات الثلاثة المصرية واليونانية والقبرصية وبتشريف من رؤساء الثلاث دول، والتى تلاها نسختان فى لندن وفى أستراليا بين جاليات الثلاث دول أيضا والشباب المقيمين بها.

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وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن المنتدى يهدف إلى تعزيز الروابط الثقافية، وقيم الصداقة، وإبراز التاريخ المشترك والعلاقات المميزة الاستثنائية التى تربط الشعبين، مشيدة بالإرث الثقافى المشترك والتاريخ العظيم الذى يجمع البلدين.

من جانبه، قال أحمد عطية منسق الفاعلية ورئيس الجالية المصرية فى اليونان، إن المنتدى العلمى والثقافى للصداقة اليونانية المصرية، مبادرة ذات أهمية ثقافية كبيرة بدأها المركز التربوي والثقافي للجالية المصرية المقيمة باليونان بالتعاون مع جمعية "بطليموس اليونانية" و"الجمعية العلمية اليونانية" التى تعقد لأول مرة فى بلاد النيل من 15 نوفمبر وحتى 23 نوفمبر 2019.

وأضاف عطية أنه تم عقد المنتدى الأول في مدينة "كافالا" باليونان في عام 2018، ويعقد هذا العام فى مصر على مدار أسبوع بين مدن الإسكندرية والقاهرة والأقصر، على أن تكون الجلسة الافتتاحية فى مدينة الإسكندرية.