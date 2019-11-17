شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن ارتفاع تحليل عينات شحنات الخضر المصدرة لـ 1200 فى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن ارتفاع شحنات عينات تحليل الخضر والفاكهة من قبل المعمل المركزى للرقابة على متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية لـ1200 عينة فى اليوم، لأول مرة بعد ادخال أجهزة جديدة للمعمل .

أكد الدكتور أشرف المرصفى ، مدير المعمل المركزى للرقابة على متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة ، فى تصريحات لـ" الخليج 365 "، أنه بعد إضافة وتركيب احدث أجهزة وتحليل للمعمل، زيادة شحنات تحليل الخضر والفاكهة الى 1200 عينة يوميا لأول مرة ، وذلك فى إطار جهود الوزارة لزيادة قدرة المعمل لضمان سلامة الغذاء الحيوانى والنباتى سواء للتصدير أو للسوق المحلى والأمر الذى يسهم فى زيادة صادرات مصر الزراعية للخارج مما يدعم الاقتصاد الوطنى.

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وأوضح"المرصفى"، أن دخول هذه الأجهزة للخدمة رفعت من القدرة الاستيعابية لتحليل العينات الممثلة للشحنات التصديرية من عدة محاصيل الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية المصرية، وتقليل زمن تحليل هذه العينات، مما يعتبر ذلك إضافة غير مسبوقة لدعم الصادرات الزراعية المصرية، لافتا الى أن زيادة توريد أجهزة التحليل التى تم توريدها خلال العام الجارى، لتقليل الوقت اللازم لتحليل عينات الشحنات المصدرة من الخضر والفاكهة، ولزيادة نفاذ الصادرات الزراعية إلى دول العالم، والتيسير على المصدرين والمستوردين، وضمان عدم تأخر الشحنات والرسائل المصدرة إلى الخارج، ووصولها فى مواعيدها المقررة.

يذكر أن الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قام بافتتاح تحديث وتطوير معمل متبقيات المبيدات بالمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية ، بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور أشرف المرصفى ـــ مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية.

ويعد المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات ، أحد المعامل المرجعية لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى فى مجالات تحاليله والمعتمد من وكالة الاعتماد الفنلندية "FINAS" طبقاً لمواصفة الأيزو 17025:2017 وهو المعمل المرجعى للإتحاد الإفريقى فى مجال تحليل "متبقيات المبيدات ـــ العناصر الثقيلة" فى الأغذية والأعلاف.