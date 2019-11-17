شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار مفتى الجمهورية يشارك فى اجتماع مجلس شورى المفتين فى روسيا الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتجه فضيلة الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمى لـ مفتى الجمهورية ، إلى العاصمة الروسية موسكو بدعوة من مجلس شورى المفتين لروسيا والإدارة الدينية لمسلمى روسيا الاتحادية للمشاركة فى أعمال الاجتماع الموسع لمجلس العلماء هناك والمنعقد فى الفترة من 19-20 نوفمبر الجارى.

وسيناقش الاجتماع بعض الأمور والقضايا المتعلقة بموضوع الأسرة فى الإسلام لما له من أهمية تطبيقية فى حياة المسلمين، كما سيلقى فضيلته محاضرة بعنوان: "مقاصد الشريعة الإسلامية وأثرها فى صناعة الفتوى"، فضلًا عن سيمينار علمى مخصص لمناقشة موضوع تحسين أداء مجلس العلماء فى روسيا.

وسيحضر الدكتور مجدى عاشور أيضًا على هامش الزيارة مناقشة دراسة التقارير التى أعدها أعضاء المجلس الإسلامى فى روسيا وتقديم المقترحات بشأنها، وتدور موضوعاتها حول: الجديد فى قضايا الطلاق، والزواج السرى، والطلاق الشرطى، والطلاق فى حالة الغضب، وتحديد أوقات الصلاة، والذبح الشرعى للحيوانات والطيور.