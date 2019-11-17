الرى: جار التجهيز لصب القواعد الخرسانية لتطوير واجهة النيل بالزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصلحة الرى التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنه جار تجهيز أعمال النجارة والحدادة لصب قواعد الخرسانة العادية والمسلحة للمنشات بعملية تطوير واجهة النيل بأبو الفدا بمنطقة الزمالك بمحافظة الجيزة.

كما ذكر تقرير للمصلحة اليوم، أنه جارى أعمال تركيب الحجر الفرعونى للسور فى عملية تبطين ترعة القوصية من الفم حتى ك 1.050 مركز القوصية أسيوط.

أشار التقرير أنه يتم العمل بأرنكة المخر على القطاعات التصميمية وجارى العمل بالمعابر ومصب المخر على النيل بعملية إنشاء مخر سيل وادي متين البحرى بمحافظة الجيزة، و صب قواعد الخرسانة العادية للسور الأمامى والمبنى بعملية إنشاء سور على مصب تخفيف والى بمحافظة الجيزة.

وأضاف التقرير أنه تم رفع ناتج صاوله فرهاش بالتعاون مع الوحدة المحلية بالدلنجات بزمام هندسة رى الدلنجات إدارة رى النوبارية، ونزع حشائش فرع 1 العتامنة بهندسة رى منفلوط الإدارة العامة لرى أسيوط.