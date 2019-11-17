إعلام القاهرة تنظم احتفالية تنصيب لرئيس اتحاد طلاب الجامعة دارين خليل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم الأحد، حفل تنصيب للطالبة دارين خليل بالفرقة الثالثة قسم الإذاعة والتليفزيون لفوزها بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة والطالبة هند ياسر بالفرقة الثالثة قسم الإذاعة والتليفزيون فوزها بمنصب امين مساعد اللجنة الاجتماعية العليا لجامعة القاهرة . وخلال الحفل سيتم تكريم مجلس اتحاد الكلية السابق واعضاء مجلس اتحاد الجامعة السابق من الكلية، بقاعة المؤتمرات بالدور الرابع بحضور الدكتورة هبة نوح، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. وتقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتوروة هويدا مصطفى عميد الكلية والدكتورة سلوى العوادلي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

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