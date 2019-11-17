شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنظم ورشة عمل عن أخلاقيات استخدام حيوانات التجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت لجنة جامعة القاهرة لأخلاقيات ورعاية واستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمى (CU- IACUC)، فعاليات ورشة عمل بعنوان "البرنامج الأكاديمى الدولى الثانى لعلوم الحيوانات المعملية"، التى تستمر فعالياتها حتى 21 نوفمبر الجارى بدار الضيافة بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبالتعاون مع كل من الجمعية المصرية لتقدم بحوث الحيوان (EAARA، وجامعة أوتراخت الهولندية، بمشاركة العديد من الخبراء الدوليين والأساتذة من جامعتى القاهرة وأوتراخت، وبحضور وكلاء كلية العلوم، والدكتورة خديجة جعفر رئيس اللجنة.

وقال الدكتور الخشت، فى بيان للجامعة منذ قليل إن الجامعة بحكم ريادتها تسابق الزمن فى التنافسية العالمية وتسعى لرفع كفاءة صغار الباحثين وشباب العلماء بجامعة القاهرة خاصة، والجامعات ومراكز البحوث المصرية عامة، المعنيين بمجال التعامل مع الحيوانات فى التعليم والبحث العلمى.

وأوضح الدكتور الخشت، أن الجامعة تحرص على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية فى شتى مجالات البحث العلمى وتطبيقاته فى إطار سعى الجامعة إلى التحول لجامعة من الجيل الثالث، وترسيخ مكانتها بين الجامعات الدولية.

ومن جانبها قالت الدكتورة خديجة جعفر رئيس لجنة جامعة القاهرة لأخلاقيات ورعاية واستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمي، إن أعمال الورشة تركز على التقنيات الأساسية التى يستخدمها الباحثون والعاملون فى التعامل مع حيوانات التجارب فى هذا المجال، وفقًا لتوصيات اتحاد جمعيات علوم الحيوان المعملية الأوروبية FELASA من الفئة B، وأضافت أن المتدربين يشاركون بشكل علمى وتطبيقى، بهدف إكسابهم المهارات التى تساهم فى تحقيق أهداف الورشة التدريبية، وتؤهلهم للحصول على شهادة معتمدة دوليًا.