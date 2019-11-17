شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة ورياح واضطراب الملاحة.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الاثنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الاثنين طقس معتدل على كل الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية شرقا.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 17 27
شبين الكوم 18 26
طنطا 18 26
دمنهور 18 27
الإسكندرية 18 27
بلطيم 19 25
مطروح 15 25
السلوم 16 24
سيوة 13 25
بورسعيد 22 24
دمياط 21 24
الزقازيق 19 26
الإسماعيلية 18 27
السويس 18 27
العريش 17 26
رفح 15 25
رأس سدر 17 27
نخل 08 24
نويبع 21 26
طابا 19 25
كاترين 09 20
الطور 18 26
شرم الشيخ 22 27
الغردقة 20 28
مرسى علم 21 27
الفيوم 18 27
بني سويف 18 27
المنيا 15 26
أسيوط 14 27
سوهاج 16 27
قنا 16 28
الأقصر 15 28
أسوان 16 29
أبوسمبل 17 28
الوادي الجديد 17 28
شلاتين 20 27
أبورماد 20 27
حلايب 21 25
رأس حدربة 21 25
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