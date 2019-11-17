شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لحظة وصول مرتضى منصور لحضور جلسة «شهيد الشهامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار رصدت كاميرا «المصري اليوم» لحظة وصول المستشار مرتضى منصور، المحامي، إلى مبنى محكمة شبين الكوم، لحضور جلسة محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا، المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة»، والمتهم فيها محمد راجح و3 آخرون وذلك للترافع عن أسرة البنا.

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