شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير الجزيرة الوسطى بطول 3 كيلومترات بالمدخل الشمالي بمدينة 15 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المهندس السيد أحمد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إعادة هيكلة وتطوير الجزيرة الوسطي الممتدة من المدخل الشمالي للمدينة بطول ٣ كم داخل المدينة (جزيرة الترام سابقا) لتصبح واجهة حضارية مميزة ومحوراً للتنمية وجذب الاستثمار بالمدينة. وقال المهندس السيد همام: يأتي ذلك في ضوء الموقع المتميز لمدينة 15 مايو، وزيادة عوامل فرص الاستثمارات الواعدة بها، وخاصة مع بداية استكمال تطوير ورفع كفاءة المجاورات من (١: ٢٤)، وتطوير عدة طرق ومحاور رئيسية بالمدينة، وكذا الالتزام بخطة تنمية وتطوير المدن العمرانية الجديدة ورفع كفاءتها وتحسين الوجه العمراني لمدن الجيل الأول.

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