شكرا لقرائتكم خبر عن جد «شهيد الشهامة» يطالب البرلمان بالنزول بسن الحدث: «ربنا قال العين بالعين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الشيخ عبدالحميد محمد على البنا، عم محمد البنا والد «محمود»، المعروف باسم «شهيد الشهامة»، والذى يعتبر بمثابة جد محمود البنا، أعضاء مجلس النواب بالنزول بسن الحدث.

وأضاف عبدالحميد، في تصريحات لـ«المصرى اليوم» خلال حضوره ثالث جلسات المحاكمة بمحكمة شبين الكوم: «ربنا قال العين بالعين والسن بالسن، وربنا اللى شرّع القصاص، والدستور مصدره الرئيسى هو الشريعة الإسلامية، وقال إن تحديد سن 18 سنة يتم وفق معاهدات دولية وليس وفق الشريعة الإسلامية».

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وتشهد جلسة المحاكمة، المنعقدة، اليوم، بمحكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، قيام المحامين عن المتهمين وأسرة البنا بالمرافعة في القضية.

وكانت الجلسة الماضية استمعت المحكمة إلى أقوال الطبيب الشرعى والعقيد محمد داود، مفتش مباحث تلا والشهداء والرائد أحمد الشرقاوى، رئيس مباحث تلا بالإضافة إلى 5 آخرين من شهود الواقعة.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت بعدها إلى قضية رأى عام، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.