شكرا لقرائتكم خبر عن محامي «شهيد الشهامة»: سأعرض أدلة توضح للقاضي تفاصيل الجريمة وقت وقوعها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نضال منصور، محامى أسرة محمود البنا، المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة»، في القضية المتهم فيها محمد راجح و3 آخرون، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» قبل بدء الجلسة الثالثة من جلسات المحاكمة، إن مرافعته ستركز على وجود أدلة الثبوت ومنها الفيديوهات والصور.

واعتبر «نضال» أنه بمشاهدة هيئة المحكمة لتلك الأدلة يعتبر القاضي شاهد الجريمة وقت وقوعها، مؤكدًا أن أركان القضية متوفرة وهى السبق والإصرار والترصد والقصد الجنائى.

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وتشهد جلسة المحاكمة المنعقدة، اليوم، بمحكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، قيام المحامين عن المتهمين وأسرة البنا بالمرافعة في القضية.

وكانت الجلسة الماضية استمعت المحكمة إلى أقوال الطبيب الشرعى والعقيد محمد داود، مفتش مباحث تلا والشهداء والرائد أحمد الشرقاوى، رئيس مباحث تلا بالإضافة إلى 5 آخرين من شهود الواقعة.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت بعدها إلى قضية رأى عام، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.