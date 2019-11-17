شكرا لقرائتكم خبر عن محامي «شهيد الشهامة»: أتوقع حجز القضية للحكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع نضال منصور، محامى أسرة محمود البنا، المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة»، حجز الدعوى للحكم في جلسة جديدة وليس بجلسة اليوم، وذلك بعد سماع المحكمة لمرافعات المحامين عن المتهمين وأسرة البنا، وذلك في القضية المتهم فيها محمد راجح و3 آخرون وذلك للترافع عن أسرة البنا.

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وتشهد جلسة المحاكمة المنعقدة، اليوم، بمحكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، قيام المحامين عن المتهمين وأسرة البنا بالمرافعة في القضية.

وكانت المحكمة قد استمعت الجلسة الماضية إلى أقوال الطبيب الشرعى والعقيد محمد داود، مفتش مباحث تلا والشهداء والرائد أحمد الشرقاوى، رئيس مباحث تلا بالإضافة إلى 5 آخرين من شهود الواقعة.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت بعدها إلى قضية رأى عام، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.