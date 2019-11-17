شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: جارٍ الانتهاء من الدور السادس بعدد من أبراج العاصمة الإدارية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ الانتهاء من الدور السادس بعدد من الأبراج التي يتم العمل بها بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أنه يتم العمل بالموقع على مدى الـ٢٤ ساعة، من أجل إنجاز هذا المشروع القومى الهام الفريد من نوعه في مصر، وسيكون مركزاً لريادة المال والأعمال.

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وأوضح وزير الإسكان أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتولى شركة «CSCEC»، الصينية، تنفيذ 20 برجاً بها، متعددة الأنشطة والاستخدامات، يتوسطها البرج الأيقوني، أعلي برج بإفريقيا، بارتفاع 385 متراً، ويتكون من 80 طابقا على مساحة حوالي 240 ألف م2، والذى يتم العمل به بالدور الحادى عشر، وقد بلغت مساحة الأساسات التي يبُني عليها البرج حوالي 3700 م2، بارتفاع 5 أمتار طولية، وتم صب القاعدة الخرسانية للبرج في 3 أيام متواصلة لكمية 18.500 متر م3 من الخرسانة المسلحة، وستتعدد استخدامات البرج بين الأنشطة التجارية والسكنية والفندقية.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قام بالأمس بجولة في منطقة الأعمال المركزية، تم خلالها تفقد العمل في الأبراج، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.