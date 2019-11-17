شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للمنتدى الاستراتيجي لمناقشة الشفافية 26 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق المؤتمر الرابع للمنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى تحت عنوان «الشفافية والمسؤولية المجتمعية في عالم الذكاء الاصطناعي» وذلك تحت رعاية وزراء الدولة للإنتاج الحربى والبيئة والتموين الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 تحت رئاسه الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، والدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي.

وأكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق والرئيس الشرفى للمؤتمر، أهمية تطبيق الذكاء الاصطناعى في كل المجالات.

Advertisements

وقال الدكتور علاء رزق، رئيس المؤتمر، إن هذا المؤتمر يأتى في إطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمي وإحداث طفرة تكنولوجية ومعرفية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفى ظل ما تشهده الساحة المحلية والدولية من أحداث ومتغيرات متلاحقة وكذلك تطورات على كافة الأصعدة خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي حيث تحتل العدالة الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية مكانة عالية في اقتصاديات الدول، وفى ظل توجه الدولة نحو وضع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وفى إطار توجيه السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لاتباع أحدث التقنيات العالمية لتنفيذ الانتقال إلى العاصمة الإدارية والتحول الرقمى لجميع الهيئات والوزارات بهدف تحسين الأداء.

ويناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية الأول الشفافية ودورها في تعزيز التحول الرقمى والإعلامى ويشمل الذكاء الاصطناعى وتعزيز الشفافية ودور الشفافية في تعزيز الحوكمة العصرية ودور الشفافية والإعلام في تعزيز بناء القيادات والإعلام وبناء المجتمع العصرى ودور المؤسسات الحكومية في تعزيز التحول نحو الذكاء الاصطناعى (تعليم- صحة- بنوك).

والثانى: المرأة ومنظمات العمل الأهلى والدور التنموى لمكافحة الفساد في ظل الذكاء الاصطناعى ويشمل منظمات العمل الأهلى ودورها في مكافحة الفساد والمرأة المصرية ودورها في تحقيق التنمية المجتمعية (المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نموذجا) في ظل تطبيق الذكاء الاصطناعى. والطاقة والبيئة والتنمية المجتمعية في عالم الذكاء الاصطناعى في ظل استراتيجية 2030 والمرأة المصرية ودورها في تحقيق التنمية المجتمعية والشفافية لمكافحة الفساد، والثالث: الذكاء الاصطناعى، الفرص، التحديات، المخاطر مصر 2030 وإفريقيا 2063.. فرص وتحديات وحروب الجيل الرابع في عصر الفضاء الإلكترونى وبرنامج الإصلاح الاقتصادى في ظل الأزمات والمخاطر المحتملة.. نماذج ورؤى. والثورة الصناعية الرابعة وعملية التحول نحو مجتمع الرفاهية والفكر الإقتصادى ودوره في تحقيق العدالة الاجتماعية

وقال اللواء دكتور خالد إسماعيل، نائب رئيس المؤتمر، إن المحور الرابع يشمل استراتيجية هندسة وبناء مجتمع الذكاء الاصطناعى في مصر ويتناول التنمية البشرية والصناعية والجغرافية كأساس لاستراتيجية الذكاء الإصطناعى وتعبئة وتمكين القطاعات الحكومية لتعزيز التنمية المستدامة، واستخدام واستيعاب الذكاء الاصطناعى للوصول لأهداف واجبة التحقيق وأنسب الحلول لبناء مجتمع قادر على استيعاب الذكاء الاصطناعى.

وأشارت الدكتورة منى زكى مستشار الفكر والتخطيط الاستراتيجى ورئيس مؤسسة القوى الناعمة ضيف شرف المؤتمر إلى أن الدولة تتجه نحو التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى ومناقشة دور المؤسسات الحكومية في تحقيق الشفافية في ظل عالم الذكاء الاصطناعى بهدف تحقيق الشفافية والقضاء على الفساد وهو ما جعل مصر تتقدم 12 مركزا في تقرير الشفافية الدولية.. وهو ما جعل مصر تتقدم 12 مركزا في تقرير الشفافية الدولية وتقدم الحكومة معظم خدماتها عبر البوابة الإلكترونية كما فيها طرح المناقصات لهذا يعد التحول الرقمى أحد أهم معايير الشفافية كما تقوم المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص بدور كبير في مساندة جهود الدولة نحو المسؤولية المجتمعية بما يزيد من شبكة الأمان الاجتماعي ويحد من الفقر، لهذا يعقد المؤتمر الرابع للمنتدى، كما ذكرت د. سامية أبوالنصر، أمين عام المؤتمر، أن المؤتمر يهدف لمناقشة دور الحكومة ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة في استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعى لتحقيق الشفافية والعدالة الاقتصادية، ودور التحول الرقمى في مجالات التعليم والصحة والبيئة والتصنيع ويستعرض المؤتمر المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية، كما يناقش دور الذكاء الاصطناعى في تحقيق الشفافية والتقدم الاقتصادى كما يتناول دور المرأة المجتمعى والتنموى وفرص التمكين.