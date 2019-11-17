شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وسيول تقطع طريق قرية أبرق بالشلاتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الوحدة المحلية لمدينة شلاتين أنه في إطار متابعة أحوال الطقس غير المستقرة على مدينة الشلاتين وقراها سقطت أمطار غزيرة وسيول على قرية أبرق شمال غرب شلاتين أدت إلى قطع في الطريق الأسفلتي بطول ٤ كيلومترات. وتم توجيه الشركات العاملة بالمنطقة لتسوية الطريق حتى يتمكن المواطنون من مواصلة أعمالهم واستخدام الطريق.

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