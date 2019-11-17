شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية: سنحافظ على استقلالنا بعيداً عن «الانتماء السياسى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد أحمد يوسف التركي، رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية الجديد، إن الاتحاد لديه رؤية عامة في خريطة العمل المستقبلي لتنفيذ برنامجه الانتخابي، تتمثل في المشاركة بين اتحاد طلاب الجامعة والاتحادات الطلابية بمختلف الكليات الـ20، وذلك بهدف الرصد والتعرف على المشاكل التي تواجه الطلاب عن قرب وأنشطتهم بشكل عام، فضلا عن الاهتمام بالطلاب من ذوي الهمم «الاحتياجات الخاصة»، واكتشاف المواهب داخل أروقة الجامعة وتبنيهم وتقديم أوجه المساعدة للطلاب من غير القادرين.

وأشار الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة في جامعة الإسكندرية إلى أن الاتحاد بتشكيله الجديد يسعى إلى توقيع مبادرات توأمة بين جامعة الإسكندرية والجامعات المصرية الأخرى، بهدف الاهتمام بالشق الخدمي حتى يستفيد منه الطلاب.

وعن تنصيب الاتحاد الجديد، قال - في تصريحات لـ«المصرى اليوم» - إنه يجرى التنسيق حاليا مع الإدارة العامة لرعاية الشباب والدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامع لشئون التعليم والطلاب فيما يخص تنصيب الاتحاد وتحديد الموعد والمكان.

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ورداً على سؤال حول كيفية التعامل مع الطلاب المنتمين لأي توجهات سياسية والمعارضين داخل الجامعة، قال إن الاتحاد دائما هو الدرع الواقية للطلاب ضد أي تعامل خارجه، واتحادات الطلاب ليس لها أي انتماءات سياسية، وإنها كيان مستقل بذاته يجب المحافظة عليه دائماً بعيدا عن أي انتماءات سياسية أو توجهات أيديولوجية تضر بها، مشيرا إلى أن العقبات التي ستواجه الطلاب سيتم حلها بشكل تعاونى مع الإدارات والسلطات المختصة بشكل حكيم وبكل سلاسة.

وبدوره، قال بهاء محمد صابر إسماعيل، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الاسكندرية الجديد، إنه سيعمل على تنفيذ برنامجه الانتخابى، الذى يتمحور حول التركيز على كل المشكلات التي تواجه الطلاب والتعامل معها على الفور من خلال وضع خطة ممنهجة واضحة المعالم والأطر لحل المشكلات عن طريق التواصل مع كافة الجهات المعنية واستغلال السلطة الموكلة للاتحاد كاتحاد طلاب جامعة للوقوف على المشكلات، فضلا عن العمل على الاستفادة القصوى من موارد الجامعة غير المستغلة، نتيجة عدم وضوح أوجه استغلالها، وخاصة الجوانب الصحية والاجتماعية وممارسة الأنشطة الطلابية داخل المنشآت الرياضية بالجامعة باعتبارها حقوقا مكفولة ومدعومة بشكل كامل حتى لا تصبح موارد مهدرة.

وأوضح طالب بالفرقة الرابعة بكلية الفنون الجميلة - في تصريحات لـ«المصرى اليوم» - أن الاتحاد جزء من منظومة طلابية داخل الجامعة، وبالتالى لسنا في «برج عاجى» وإنما ستكون لدينا احتكاكات مباشرة بالطلاب في مختلف الكليات، ولن نسمح بوضع الطالب تحت أي ضغط دراسى ولا تعليمى، مؤكدا أن دوره هو دعمهم بشكل مباشر وحفظ حقوقهم وكفالتها كاملة لهم وهذا هو دور الاتحاد.

ورداً على سؤال حول كيفية التعامل مع الطلاب المنتمين لتوجهات سياسية أو المعارضة، قال «صابر» إن الحق السياسى دور كفلته الدولة المصرية لكل مواطن شريطة ألا يخالف القانون والدستور، والاتحاد يسير في هذا الاتجاه على نهج الدولة، وما دام الطالب كان اعتراضه وانتماؤه غير موجه سياسياً ولا ينتمى لأى تنظيمات أرهابية، فسيكون له الحق في كافة الحقوق داخل الجامعة، مشيرا إلى أنه في حالة مخالفة اللوائح سنضمن أن تكون العقوبة في هذهالحالة مناظرة للجرم أو الخطأ الذي ارتكبه، كما نسعى لأن يتم تخفيف العقوبة لأبعد الحدود بما لا يخالف اللوائح.