شكرا لقرائتكم خبر عن والد «شهيد الشهامة» يلتقي مرتضى منصور قبل بدء ثالث جلسات «محاكمة راجح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل محمد البنا، والد محمود البنا المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة»، إلى مبنى محكمة شبين الكوم، لحضور جلسة محاكمة المتهمين بقتل نجله، والمتهم فيها محمد راجح و3 آخرون.

وجلس البنا قبل بدء الجلسة فى قاعة المحامين مع المستشار مرتضى منصور، المحامى، وباقي المحامين الحاضرين للترافع عن أسرة البنا فى القضية.

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وتشهد جلسة المحاكمة المنعقدة، اليوم، بمحكمة جنايات الطفل بشبين الكوم فى محافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، قيام المحامين عن المتهمين وأسرة البنا بالمرافعة فى القضية.

كانت المحكمة قد استمعت في الجلسة الماضية إلى أقوال الطبيب الشرعى والعقيد محمد داود، مفتش مباحث تلا والشهداء والرائد أحمد الشرقاوى، رئيس مباحث تلا بالإضافة إلى 5 آخرين من شهود الواقعة.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت بعدها إلى قضية رأى عام، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.