شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 159 ألف رأس ماشية و8 ملايين طائر مذبوحات بالمجازر خلال 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن إجمالى المذبوحات من الحيوانات الحية المحلية خلال الشهر الماضى بالمجازر، قد بلغت 159,273 رأس من الماشية من أجل وصول لحوم سليمة إلى المستهلكين ومكافحة الأمراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر.

وأكد تقرير إدارة المجازر، الذى حصل ”الخليج 365”، عليه أن إجمالى المذبوحات من الدواجن بلغت 8,993,190 طائر تحت الاشراف البيطرى الكامل فى المجازر المعتمدة لضمان وصول لحوم سليمة للمستهلك وخالية من أى مسببات مرضية وللحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة.

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وأوضح تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه من خلال الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، تقوم بالتخطيط والمتابعة الحقلية ووضع أسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر وأساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة.

وتابع التقرير، أن إدارة المجازر تقوم أيضا، بمنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر "السلاخين – تصاريح منشأت تجهيز الامعاء المعدة للتصدير" وعمل برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فـــى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للاشراف البيطرى الكامل.