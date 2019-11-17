شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الكلية الإكليريكية القبطية يزور الكليات اللاهوتية الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس ومعهد الدراسات القبطية بالقاهرة، فى الفترة من 7 وحتى 14 من نوفمبر الجارى، عددًا من الكليات والمعاهد اللاهوتية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

بدأ برنامج الزيارات، بزيارة كلية سيرنسكايا اللاهوتية حيث استقبل الوفد المطران أمبروسيوس رئيس الكلية وفريق من أساتذة الكلية، ثم زار الوفد جامعة روسيا الأرثوذكسية وعقد لقاءًا مع أساتذتها برئاسة الأب بطرس.

وجاءت ثالث الزيارات لجامعة القديس تيخون الأرثوذكسية، وعقد لقاء مع الأساتذة برئاسة الأب فيلاديمير، كما زار الوفد معهد القديس كيرلس للدراسات العليا والتقى أساتذته.

الأرثوذكسية وزار أيضًا الكاتدرائية الكبرى للكنيسة الروسية، وهى كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو.

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ثم سافر الوفد إلى دير الثالوث حيث كلية القديس سرجيوس اللاهوتية، التى يدرس فيها أكثر من ألف طالب.

وأخيرًا قام الوفد القبطي بلقاء مع أساتذة كلية القديس سرجيوس برئاسة الأسقف بتريم وتم خلال اللقاء تكوين لجنة مصغرة لتحديد الاتفاق النهائي لبروتوكول تبادل زيارات وفود بين الكلية الإكليريكية القبطية ونظرائها بالكنيسة الروسية.

كان وفدًا أكاديميًا روسيًا برئاسة المطران امبروسيوس قد زار فى شهر مايو الماضى إكليريكية الأنبا رويس.

يأتي الحرص على تبادل الوفود بين الكليات اللاهوتية للكنيستين القبطية والروسية، بهدف تبادل الخبرات الأكاديمية وطرق الدراسة.

تكون الوفد الأكاديمي القبطي من الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان ووكيل الكلية الإكليريكية وثلاثة من الأساتذة، وعميد معهد الدراسات القبطية الدكتور إسحق ابراهيم، ومعه ثلاثة من أساتذة معهد الدراسات القبطية، وطالبين من أوائل الكلية وطالبين من معهد الدراسات.