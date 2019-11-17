شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حدائق أكتوبر يُشكل لجنة لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، تشكيل لجنة من الإدارات المختلفة بالجهاز، لإدارة ومواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة بالمدينة، بجانب غرفة عمليات المدينة، والتي تعمل علي مدار 24 ساعة.

وأضاف رئيس الجهاز: تم الاستعداد بكل ما يلزم من تنفيذ بالوعات صرف مياه الأمطار بالأماكن الأكثر احتياجاً، وكذا تنظيف وتطهير البالوعات والمطابق القائمة، وتجهيز ومراجعة المعدات اللازمة.

وأشار المهندس أشرف فتحي، إلى أنه تم تكليف مسئولي الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة الاستعداد التام للتعامل مع أية كارثة، وكذا المتابعة الدورية لأعمال الصيانة للمعدات اللازمة، مضيفاً أن ذلك يأتى في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في أجهزتها المختلفة على الحفاظ على البنية التحتية والمظهر الحضاري للمدن الجديدة، وكذا توفير وسائل الأمان وسبل الراحة لقاطني تلك المدن.