شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: وضع مناهج لطلاب مدارس التربية الفكرية توائم نظام التعليم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مدارس التربية الفكرية بأجهزة كمبيوتر وسبورات ذكية ضمن مشروع مشترك مع وزارة الاتصالات وهناك إحصاء كامل بعدد الأجهزة وأماكنها، حيث تم دعم 117 مدرسة حاليا بأجهزة وسبورات ذكية وشاشات عرض وانترنت إلى جانب فصول ملحقة أيضا بمدارس الصم والمكفوفين.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات له اليوم الأحد، أنه يتم الآن وضع مناهج خاصة لمدارس التربية الفكرية من قبل خبراء ومركز المناهج لتوائم نظام التعليم الجديد.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كما تم تدريب 120 طالبا ثم ومكفوفين وتربية خاصة بالأكاديمية الوطنية لذوى الإعاقة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة أسبوع على دورة كمبيوتر.