شكرا لقرائتكم خبر عن محامى محمود البنا يكشف عن مقاطع صوتية متبادلة بين راجح والمجنى عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نضال مندور محامى المجنى عليه محمود البنا والقضية المعروفة إعلاميًا بـ "ضحية الشهامة"، والمتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين لاتهامهم بقتل المجنى عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد، أن المحكمة ستستمع اليوم الأحد، خلال الجلسة التى ستنعقد بعد قليل، إلى عدد من المقاطع الصوتية المتبادلة بين المتهم محمد راجح والمجنى عليه محمود البنا.

وقال مندور فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه سيتقدم اليوم الأحد، لهيئة المحكمة بطلب لمراجعة فيديو القتل للمجنى عليه محمود البنا من قبل المتهمين حتى يأخذ كل منهم جزاءه، لافتاً إلى أنه سيتقدم بالطعن على عدم دستورية مادة من مواد قانون الطفل والغرض من الإحالة للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذه المادة والتى سوف يتم الإعلان عنها غدا.

وتعقد اليوم محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا والقضية المعروفة إعلاميًا بـ "ضحية الشهامة"، بمجمع محاكم شبين الكوم والمتهم محمد أشرف عبد الغنى راجح وثلاثة آخرين محبوسين لاتهامهم بقتل المجنى عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعات فريق الدفاع عن المتهمين فى القضية.