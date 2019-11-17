أخبار مصر

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة تطوير سوق العتبة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة تطوير سوق العتبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا بشأن تطوير سوق العتبة، بحضور عدد من الجهات المعنية.

  

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد وجه الحكومة عقب الحريق الذى وقع فى سوق العتبة يونيو الماضى، أن يتم تطويره، والعمل على إعادة الوجه الحضارى للمنطقة العريقة، مطالباً بضرورة العمل على عودة الشكل الخارجى التاريخى للسوق مثلما كان، والحفاظ على البوابات التراثية الموجودة به، وتزويده بالاحتياطات اللازمة، لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

 

Advertisements

 

وتضمنت مقترحات محافظة القاهرة لإعادة بناء وتطوير سوق العتبة، إعادة الشيء لأصله، وترميم الحوائط والسقف المعدني والجمالون، بالإضافة إلى إنشاء شبكة إطفاء وحماية مدنية معتمدة، وتركيب أجهزة إنذار حريق وربطها بالإدارة العامة للحماية المدنية، وإنشاء شبكة كهربائية كاملة للسوق نظراً لتلفها، مع تعيين جهة مسئولة عن إدارة السوق، ويكون لها مكان ثابت بالسوق ويتم من خلالها المرور اليومي على السوق، وتحديد توقيتات العمل بالسوق. 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة تطوير سوق العتبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا