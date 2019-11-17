شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة تطوير سوق العتبة والان مع تفاصيل الخبر
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد وجه الحكومة عقب الحريق الذى وقع فى سوق العتبة يونيو الماضى، أن يتم تطويره، والعمل على إعادة الوجه الحضارى للمنطقة العريقة، مطالباً بضرورة العمل على عودة الشكل الخارجى التاريخى للسوق مثلما كان، والحفاظ على البوابات التراثية الموجودة به، وتزويده بالاحتياطات اللازمة، لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وتضمنت مقترحات محافظة القاهرة لإعادة بناء وتطوير سوق العتبة، إعادة الشيء لأصله، وترميم الحوائط والسقف المعدني والجمالون، بالإضافة إلى إنشاء شبكة إطفاء وحماية مدنية معتمدة، وتركيب أجهزة إنذار حريق وربطها بالإدارة العامة للحماية المدنية، وإنشاء شبكة كهربائية كاملة للسوق نظراً لتلفها، مع تعيين جهة مسئولة عن إدارة السوق، ويكون لها مكان ثابت بالسوق ويتم من خلالها المرور اليومي على السوق، وتحديد توقيتات العمل بالسوق.
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