شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا طقس معتدل على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 27 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل لبرودة ليلا.

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وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية شرقا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.