شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 150 عاما على افتتاح قناة السويس.. 10 معلومات عن أهم مجرى ملاحى بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل مصر ومحافظات القناة اليوم 17 نوفمبر، بافتتاح قناة السويس، حيث بدأت أعمال حفر القناة عام 1859، واستمر لمدة عشر سنوات.

وتحتفل مصر بمرور قرن ونصف على افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية، والتى تعد أقصر الطرق بين الشرق والغرب، ومشروع التنمية بمنطقة قناة السويس رفع درجة الثقة فى القناة كأفضل ممر ملاحى عالمى، وربط البحر المتوسط مع البحر الأحمر عن طريق قناة السويس بهدف تنشيط التجارة العالمية، نظرًا لموقعها الجغرافى الفريد.

وشهدت قناة السويس على مر تاريخها تطورات عديدة من حيث عمقها وتوسعتها، وجعلها تستوعب الأجيال الحالية والمستقبلية من سفن الأسطول البحرى، وذلك بفضل نجاح مشروع القناة الجديدة فى رفع كفاءة القناة وزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، وعزز من قدرتها التنافسية ومكانتها الرائدة فى المجتمع الملاحى، والطفرة التى تشهدها قناة السويس فى أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة بما لا يدع مجالاً للشك فى أهمية القناة لحركة التجارة العالمية.

ويقدم ”الخليج 365”، معلومات هامة عن قناة السويس فى الذكرى الـ 150 لافتتاحها:

- قناة السويس هى ممر مائى اصطناعى ازدواجى المرور فى مصر، يبلغ طولها 193 كم وتصل بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وتنقسم طوليًا إلى قسمين شمال وجنوب البحيرات المرّة، وعرضيًا إلى ممرين فى أغلب أجزائها لتسمح بعبور السفن فى اتجاهين فى نفس الوقت بين كل من أوروبا وآسيا، وتعتبر أسرع ممر بحرى بين القارتين وتوفر نحو 15 يومًا فى المتوسط من وقت الرحلة عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

- بدأت فكرة إنشاء قناة السويس عام 1798 مع قدوم الحملة الفرنسية على مصر، ففكر نابليون فى شق القناة إلا أن تلك الخطوة لم تكلل بالنجاح، وفى عام 1854 استطاع دى لسبس إقناع محمد سعيد باشا بالمشروع وحصل على موافقة الباب العالي، فقام بموجبه بمنح الشركة الفرنسية برئاسة دى لسبس امتياز حفر وتشغيل القناة لمدة 99 عاما.

- استغرق حفر القناة 10 سنوات "1859 – 1869"، وساهم فى عملية الحفر ما يقرب من مليون عامل مصري، مات منهم أكثر من 120 ألفا أثناء عملية الحفر نتيجة الجوع والعطش والأوبئة والمعاملة السيئة.

- تم افتتاح قناة السويس عام 1869 فى حفل مهيب وبميزانية ضخمة، وفى عام 1905 حاولت الشركة الفرنسية تمديد حق الامتياز 50 عامًا إضافية، إلا أن تلك المحاولة لم تنجح مساعيها.

- فى يوليو عام 1956 قام الرئيس عبد الناصر بتأميم قناة السويس، والذى تسبب فى إعلان بريطانيا وفرنسا بمشاركة إسرائيل الحرب على مصر ضمن العدوان الثلاثى والذى انتهى بانسحابهم تحت ضغوط دولية ومقاومة شعبية.

- تسببت حرب 1967 فى إغلاق قناة السويس لأكثر من 8 سنوات، حتى قام الرئيس السادات بإعادة افتتاحها فى يونيو 1975، بعد فض الاشتباك بين مصر وإسرائيل ووقف إطلاق النار ضمن أحداث حرب أكتوبر.

- شهدت قناة السويس عقب إعادة فتحها بقرار من الرئيس السادات عدة مشاريع لتوسيع مجراها وتقليل وقت عبورها بدأت عام 1980 وكان آخرها فى 6 أغسطس 2015 مع افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.

- تعد قناة السويس إحدى أهم المجارى البحرية فى العالم، حيث بلغت إيرادات القناة فى العام المالى (2014 - 2015) نحو 39 مليار جنيه مصري، ويمر عبر القناة ما بين 8% إلى 12% من حجم التجارة العالمية.

- بلغت إيرادات قناة السويس 5.9 مليار دولار فى السنة المالية 2018-2019 بنسبة زيادة 5.4٪، حيث بلغت الزيادة 300 مليون دولار.

- يوجد بقناة السويس 192 مشروع باستثمارات 25 مليار دولار فى المنطقة الاقتصادية، و55 مليار دولار هى قيمة الاستثمارات المستهدفة بالمنطقة الاقتصادية خلال 15 عامًا المقبلة وتوفر مليون فرصة عمل.



أعمال السخرة في حفر قناة السويس



الأعمال الهندسية أثناء حفر قناة السويس



الرئيس السيسى فى افتتاح قناة السويس الجديدة



السفينة أحمد فاضل التابعة لقناة السويس



العمال المصريون أثناء حفر قناة السويس بأدوات بدائية



الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس



المحمل يعبر قناة السويس



المخرج الشمالي لقناة السويس



المخرج الشمالي لقناة السويس



المدخل الجنوبي لقناة السويس

Advertisements



المدخل الغربي لنفق الشهيد أحمد حمدى



المقر المحلي لشركة قناة السويس في بورسعيد عام 1900



بطاقة الدعوة لحفل افتتاح قناة السويس



رسم افتتاح قناة السويس الموجود على النصب التذكاري بالإسماعيلية



رسم بياني لحركة المرور بالقناة خلال الفترة من 2007 - 2012



رسم قديم يظهر مسار قناة السويس من جهة السويس



شعار قناة السويس الجديد والذى تم تغيره بعد افتتاح قناة السويس الجديدة

طابع بريدي صدر احتفالاً بافتتاح أعمال مشروع قناة السويس الجديدة



عمق المجرى الملاحي لقناة السويس



قناة السويس



قناة السويس



قناة السويس



قناة السويس



قناة السويس



قناة السويس



قناة السويس الجديدة



كراكات هيئة قناة السويس



كوبري السلام للسيارات العابر لقناة السويس



كوبري الفردان لقطارات السكك الحديدية العابر لقناة السويس



لوحة فنية لمعدية تعبر قناة السويس



مدافع السفن تدوي احتفالاً بوصول الضيوف لحفل افتتاح قناة السويس



مقر هيئة قناة السويس في بورسعيد



منزل فرديناند دي لسبس بالإسماعيلية المقام به متحف قناة السويس