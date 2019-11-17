شاهد 30 صورة لقناة السويس فى الذكرى الـ 150 على افتتاحها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم هيئة قناة السويس، اليوم، احتفالية بمرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس "1869-2019".
وتحتفل مصر ومحافظات القناة اليوم 17 نوفمبر بافتتاح قناة السويس، حيث بدأت أعمال حفر القناة عام 1859، واستمر لمدة عشر سنوات.
وتحتفل مصر بمرور قرن ونصف على افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية، والتى تعد أقصر الطرق بين الشرق والغرب، ومشروع التنمية بمنطقة قناة السويس رفع درجة الثقة فى القناة كأفضل ممر ملاحى عالمى، وربط البحر المتوسط مع البحر الأحمر عن طريق قناة السويس، بهدف تنشيط التجارة العالمية، نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد.
وينشر ”الخليج 365” 30 صورة لقناة السويس فى الذكرى الـ 150 لافتتاح القناة.
أعمال السخرة في حفر قناة السويس
الأعمال الهندسية أثناء حفر قناة السويس
الرئيس السيسى فى افتتاح قناة السويس الجديدة
السفينة أحمد فاضل التابعة لقناة السويس
العمال المصريون أثناء حفر قناة السويس بأدوات بدائية
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
المحمل يعبر قناة السويس
المخرج الشمالي لقناة السويس
المخرج الشمالي لقناة السويس
المدخل الجنوبي لقناة السويس
المدخل الغربي لنفق الشهيد أحمد حمدى
المقر المحلي لشركة قناة السويس في بورسعيد عام 1900
بطاقة الدعوة لحفل افتتاح قناة السويس
رسم افتتاح قناة السويس الموجود على النصب التذكاري بالإسماعيلية
رسم بياني لحركة المرور بالقناة خلال الفترة من 2007 - 2012
رسم قديم يظهر مسار قناة السويس من جهة السويس
شعار قناة السويس الجديد والذى تم تغيره بعد افتتاح قناة السويس الجديدة
طابع بريدي صدر احتفالاً بافتتاح أعمال مشروع قناة السويس الجديدة
عمق المجرى الملاحي لقناة السويس
قناة السويس
قناة السويس
قناة السويس
قناة السويس
قناة السويس
قناة السويس
قناة السويس الجديدة
كراكات هيئة قناة السويس
كوبري السلام للسيارات العابر لقناة السويس
كوبري الفردان لقطارات السكك الحديدية العابر لقناة السويس
لوحة فنية لمعدية تعبر قناة السويس
مدافع السفن تدوي احتفالاً بوصول الضيوف لحفل افتتاح قناة السويس
مقر هيئة قناة السويس في بورسعيد
منزل فرديناند دي لسبس بالإسماعيلية المقام به متحف قناة السويس
واحدة من إحدى عمليات عبور قناة السويس في القرن التاسع عشر
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