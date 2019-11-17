شاهد 30 صورة لقناة السويس فى الذكرى الـ 150 على افتتاحها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم هيئة قناة السويس، اليوم، احتفالية بمرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس "1869-2019".

وتحتفل مصر ومحافظات القناة اليوم 17 نوفمبر بافتتاح قناة السويس، حيث بدأت أعمال حفر القناة عام 1859، واستمر لمدة عشر سنوات.

وتحتفل مصر بمرور قرن ونصف على افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية، والتى تعد أقصر الطرق بين الشرق والغرب، ومشروع التنمية بمنطقة قناة السويس رفع درجة الثقة فى القناة كأفضل ممر ملاحى عالمى، وربط البحر المتوسط مع البحر الأحمر عن طريق قناة السويس، بهدف تنشيط التجارة العالمية، نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد.

وينشر ”الخليج 365” 30 صورة لقناة السويس فى الذكرى الـ 150 لافتتاح القناة.



أعمال السخرة في حفر قناة السويس



الأعمال الهندسية أثناء حفر قناة السويس



الرئيس السيسى فى افتتاح قناة السويس الجديدة



السفينة أحمد فاضل التابعة لقناة السويس



العمال المصريون أثناء حفر قناة السويس بأدوات بدائية



الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس



المحمل يعبر قناة السويس



المخرج الشمالي لقناة السويس



المخرج الشمالي لقناة السويس



المدخل الجنوبي لقناة السويس



المدخل الغربي لنفق الشهيد أحمد حمدى



المقر المحلي لشركة قناة السويس في بورسعيد عام 1900



بطاقة الدعوة لحفل افتتاح قناة السويس



رسم افتتاح قناة السويس الموجود على النصب التذكاري بالإسماعيلية



رسم بياني لحركة المرور بالقناة خلال الفترة من 2007 - 2012

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رسم قديم يظهر مسار قناة السويس من جهة السويس



شعار قناة السويس الجديد والذى تم تغيره بعد افتتاح قناة السويس الجديدة

طابع بريدي صدر احتفالاً بافتتاح أعمال مشروع قناة السويس الجديدة



عمق المجرى الملاحي لقناة السويس



قناة السويس



قناة السويس



قناة السويس



قناة السويس



قناة السويس



قناة السويس



قناة السويس الجديدة



كراكات هيئة قناة السويس



كوبري السلام للسيارات العابر لقناة السويس



كوبري الفردان لقطارات السكك الحديدية العابر لقناة السويس



لوحة فنية لمعدية تعبر قناة السويس



مدافع السفن تدوي احتفالاً بوصول الضيوف لحفل افتتاح قناة السويس



مقر هيئة قناة السويس في بورسعيد



منزل فرديناند دي لسبس بالإسماعيلية المقام به متحف قناة السويس