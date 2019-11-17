تنفيذ 76 حكمًا وضبط عنصرين إجراميين بشارع عثمان محرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: وجه قوات الشرطة ممثلة في فرقة الطالبية والعمرانية غرب محافظة الجيزة، حملة أمنية مكبرة بشارع عثمان محرم قسم شرطة الطالبية. شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة وإدارة شرطة المرافق والحماية المدنية. أسفرت الحملة عن ضبط قضيتي اتجار في المخدرات، و4 قطع سلاح ناري وأبيض، والقبض على اثنين من العناصر الخطرة، و3 حالات اشتباه، وتنفيذ 76 حكما قضائيا متنوعا ورفع 119 حالة تعد على الطريق. تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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