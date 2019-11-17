"رادارات الجيزة" تلتقط 215 مخالفة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملات مكبرة بمراكز وأقسام القطاع؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف بتحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية. أسفرت الحملة عن ضبط 4490 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 215 تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصدي لـ23 موقفا عشوائيا بمطالع ومنازل الكباري، والتصالح الفوري في 82 حالة وشن 8 حملات على سيارات السرفيس. تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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