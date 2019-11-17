ضبط 6 مشتبه بهم و6 متهمين بمضايقة السياح بالمنطقة الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: واصلت مديرية أمن الجيزة جهودها لفرض السيطرة الأمنية بالمنطقة الأثرية بدائرة قسم شرطة الهرم. خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت الجهود عن ضبط 6 حالات اشتباه يخضعون للفحص الجنائي، و6 متهمين بمضايقة السياح ورفع 98 حالة تعد على الطريق. تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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