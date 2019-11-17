القبض على 32 متهمًا بالاتجار في المخدرات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: أعدت مديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف، حملة مكبرة استهدفت تاجر المواد المخدرة حائزي السلاح بدون ترخيص. أسفرت الحملة عن ضبط 32 متهما بالاتجار في المخدرات و4 حالات تعاطٍ بمضبوطات (2290 جرام حشيش - 126 قرصا مخدرا - 520 جرام أستروكس - 125 جرام شادو - 150 جرام بودر). في مجال قضايا الأسلحة النارية أمكن ضبط 3 متهمين في قضايا دفاع عن النفس بحيازتهم طبنجة عيار 9مم، فرد خرطوش محلى الصنع و3 طلقات. تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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