شكرا لقرائتكم خبر عن «الأراضي والمياه» ينظم اليوم الثقافي العلمي لـ«التكنولوجيا الحديثة وخصوبة التربة» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، غدا الاثنين، فعاليات اليوم الثقافي العلمي الثالث تحت عنوان «التكنولوجيا الحديثة في مجال خصوبة الأراضي وتغذية النبات»، بقاعة التدريب بالمعهد ضمن خطة المعهد لرفع كفاءة شباب الباحثين.

وقال الدكتور علاء البابلي، مدير المعهد، إن اليوم الثقافي العلمي يأتي ضمن توجيهات الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالدفع بالشباب وتطوير الأداء ونشر ثقافة المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة للاستفادة من الامكانيات والموارد البشرية في الاستفادة منها لزيادة الانتاج الزراعي، ورعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعيه.

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وأضاف «البابلي» أن اليوم الثقافي العلمي يتناول 5 موضوعات علمية الاولي يلقيها الدكتور اماني السنباطي عن استخدام تكنولوجيا النانو في تغذية النبات والثانية تلقيها الدكتورة شيماء كمال عن استخدام علوم الجغرافيا المكانية في مجال خصوبة التربة وتغذية النبات يليها الدكتور ايناس السعيد لعرض موضوع زيادة تحمل المحاصيل للتغيرات المناخية باستخدام بعض التقنيات الحديثة مضادات النتح ومضادات الاكسدة يليها محاضرة عن التسم يد المتوازن والزراعة الحديثة يلقيها الدكتور رمضان الدسوقي وينتهي اليوم الثقافي العلمي بمحاضرة عن الاتجاهات الحديثة للتسميد يلقيها الدكتور احمد ابو الوفا.

من جانبه، قال الدكتور على إسماعيل، وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة للإرشاد، أن هذا اليوم الثقافي العلمي يأتي في إطار تطوير ودعم قدرات المعهد لتأدية دوره في حل مشاكل التنمية الزراعية، من خلال الاستفادة بالتكنولوجيا الحديثة وخبرات الباحثين في عرض الرؤيا المرتبطة بمشاكل الإنتاج الزراعي.

وأضاف «إسماعيل» أن اليوم العلمي الثقافي يستهدف الاستفادة من مخرجات البحث العلمي بما ينعكس على زيادة إنتاجية الاراضي الزراعية من خلال الاستفادة بالتكنولوجيا الحديثة والتقنيات في اهم المجالات وهي خصوبة التربة وتغذية النبات والوصول إلى رؤيا واضحة تسهم في زيادة الانتاج الزراعي والمحاصيل الزراعية وان الدعوة عامة لكل المهتمين بذلك من المعاهد البحثية وكليات الزراعة وغيرها من الجهات المعنية.