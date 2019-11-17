شكرا لقرائتكم خبر عن صحف القاهرة تبرز توجيهات السيسي بضبط الأسعار وزيارته لألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الأجهزة المعنية رقابتها على الأسواق وضبط الأسعار فضلا عن بذل أقصى الجهد في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والأمن الجنائي، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد، التي أبرزت أيضا توجه الرئيس السيسي اليوم إلى العاصمة الألمانية (برلين) للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وإفريقيا.

كما ركزت الصحف على تأكيد الرئيس السيسي أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين مصر ورومانيا بعد انتهاء الرئاسة الرومانية للمجلس الأوروبي واستمرارها في ترويكا الاتحاد الأوروبي، وتولى مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي.

وسلطت الصحف الضوء على اختتام فعاليات أول الاجتماعات الاربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية لمصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، حيث جرى الاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول جميع المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثاني المقرر عقده بالقاهرة يومي 2 و3 ديسمبر المقبل.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها لنقل النشاط المكثف الذي قام به الرئيس السيسي أمس، حيث عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة والوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي شدد- خلال الاجتماع- على ضرورة تكثيف الأجهزة المعنية رقابتها على الأسواق ومنافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار فضلا عن تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توافر مختلف السلع للمواطنين وبجودة عالية.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية القول: إن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات في مقدمتها استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، حيث وجه الرئيس- في هذا الخصوص- بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والامن الجنائي؛ وذلك بهدف صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية فضلا عن الاستمرار في توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.

وفي شأن رئاسي آخر، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسى سيتوجه اليوم إلى العاصمة الألمانية (برلين) للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وإفريقيا التي أطلقتها الرئاسة الألمانية عام 2017 على هامش اجتماعات المجموعة بهدف دعم التنمية في البلدان الإفريقية وجذب الاستثمارات إليها خلال رئاستها لمجموعة العشرين، ويجمع الاتفاق البلدان الإفريقية المعنية ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الافريقي للتنمية وغيرهم من الشركاء.

ونقلت الصحيفة عن الخارجية الألمانية تأكيدها على أهمية مبادرة قمة العشرين وإفريقيا في دعم التعاون الاقتصادي بين إفريقيا ودول مجموعة العشرين من خلال الإعلان عن مشروعات تساهم في الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء.

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وأضافت الصحيفة أن الرئيس سيعقد سلسلة من اللقاءات الهامة تتضمن قمة مصرية ألمانية مع المستشارة إنجيلا ميركل إلى جانب عدد من القادة ورؤساء المنظمات الدولية المشاركين في القمة، كما تشهد الزيارة التوقيع بعد غد الثلاثاء على اتفاقية بقيمة 154 مليون يورو للاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحماية البيئة واقتصاديات النفايات الصلبة والتعليم الفني.

وواصلت صحيفة (الجمهورية) عرض نشاط الرئيس السيسي، حيث استقبل أمس وفدا من جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية، برئاسة الدكتور نيكولاى ايستدور رئيس الجامعة، وحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ونقلت الصحيفة عن متحدث رئاسة الجمهورية القول إن الرئيس أكد أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين مصر ورومانيا بعد انتهاء الرئاسة الرومانية للمجلس الأوروبي واستمرارها في ترويكا الاتحاد الأوروبي، وتولي مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار التوجه المتبادل نحو تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مشيدا بتنامي العلاقات الممتدة بين البلدين منذ أكثر من قرن، والتي توجت مؤخرا بزيارته إلى رومانيا في شهر يونيو الماضي.

و ذكرت صحيفة (الأهرام)- تحت عنوان (جولة جديدة لمفاوضات سد النهضة بالقاهرة مطلع الشهر المقبل)- «اختتمت أمس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا فعاليات أول الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية لمصر وأثيوبيا والسودان حول سد النهضة، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، حيث تم الاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول جميع المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثاني المقرر عقده بالقاهرة يومي الثاني والثالث من ديسمبر المقبل، طبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن».

ونقلت الصحيفة عن وزارة الري القول- في بيان أصدرته أمس- إنه تمت خلال الاجتماع مناقشة العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل السد والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وإعادة الملء، بالإضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، وتم عرض وجهة نظر كل دولة في هذه العناصر.

وفي الشأن الديني، نقلت صحيفة (الجمهورية) عن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية القول- في بيان أصدره بمناسبة الاحتفال باليوم للتسامح- إن الإسلام دين تسامح ورحمة وإنه يدعو دائما إلى العيش المشترك والحوار مع الآخر باعتبار الحوار واجبا دينيا وضرورة إنسانية، مضيفا أن الإسلام يحترم التعدد والتنوع ويؤكد وحدة البشرية وإن تعددت شرائعهم.

وأضافت الصحيفة أن المفتي أوضح أن التسامح الديني والحوار والعيش المشترك بين أتباع الأديان ينبغي أن يكون أساسا في الانسجام واستيعاب الاختلاف وتحييد أسباب الصراع ليتحول الاختلاف إلى ثراء وليس إلى عداء.

وفي الشأن الكنسي، أوردت الصحيفة أن قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية استقبل أمس الكاردينال فرانشيسكو مونتجرو اسقف مدينة اجريجنتو بجزيرة صقلية، الذي يزور مصر لأول مرة، وعمدة مدينة اجريجنتو الايطالية سير كالوجيروفيريتوو الوفد المرافق لهما أمس الأول بالمقر البابوى بالعباسية.

ونقلت الصحيفة تأكيد البابا تواضروس حرص مصر على توطيد العلاقات الوثيقة مع إيطاليا في مجال نشر ثقافة السلام والتسامح الديني، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه مصر لنشر مفهوم المواطنة وقبول الآخر وهو ما جعلها نموذجا يحتذى به للتعايش السلمي.