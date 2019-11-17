شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يغادر إلى برلين للمشاركة باجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، متوجها إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا المنعقدة هناك.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مبادرة قمة العشرين وأفريقيا تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادى بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تساهم فى الإسراع بوتيرة النمو فى القارة السمراء، وهى المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام 2017خلال رئاستها لمجموعة العشرين، بهدف دعم التنمية فى البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن زيارة الرئيس لألمانيا ستتضمن كذلك نشاطًا مكثفًا على الصعيد الثنائي، حيث من المقرر أن يلتقي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتي المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كما سيلتقي الرئيس مع كبار رجال الأعمال ورؤساء كبري الشركات الصناعية الالمانية، في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها، فضلا عن استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها.