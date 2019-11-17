شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يتوجه إلى ألمانيا اليوم.. ومتحدث الرئاسة يستعرض برنامج الزيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مبادرة قمة العشرين وأفريقيا تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادى بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تساهم فى الإسراع بوتيرة النمو فى القارة السمراء، وهى المبادرة التى أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام 2017 خلال رئاستها لمجموعة العشرين، بهدف دعم التنمية فى البلدان الأفريقية، وجذب الاستثمارات إليها.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن زيارة الرئيس لألمانيا ستتضمن كذلك نشاطاً مكثفاً على الصعيد الثنائى، حيث من المقرر أن يلتقى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا فى شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى، ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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كما يلتقى الرئيس مع كبار رجال الأعمال ورؤساء كبري الشركات الصناعية الالمانية، وذلك فى إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار، وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها، فضلا عن استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادى فى مصر، ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجارى العمل بها.