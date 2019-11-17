شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون الإيرانى: خامنئى يؤكد على ضرورة تطبيق زيادة سعر البنزين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال التلفزيون الرسمى الإيرانى إن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي ساند اليوم الأحد، رفع سعر البنزين والذى أدى إلى إثارة احتجاجات فى شتى أنحاء البلاد منحيا باللوم فى "أعمال التخريب" على معارضي الجمهورية الإسلامية والأعداء الأجانب.
وقال خامنئي "هذا القرار جعل بعض الناس يشعرون بقلق دون شك.. ولكن أعمال التخريب وإشعال الحرائق يقوم بها مثيرو الشغب وليس شعبنا. الثورة المضادة وأعداء إيران يدعمون دائما أعمال التخريب وانتهاك القانون ويواصلون فعل ذلك".
ونقل التلفزيون عن خامنئى قوله إن زيادة سعر البنزين استندت إلى رأى الخبراء ويجب دعمها.
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