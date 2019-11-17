شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تشن حملات مكثفة بمحال الجزارة لمنع ذبح العجول قبل بلوغها سنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر وجميع مديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية، بشن حملات مكثفة على محال الجزارة والشوادر والأسواق، لمنع ذبح عجول البقر "الذكور"، والجاموس "الذكور"، وعجول وإناث" البتلو" قبل بلوغها السنتين.

قال الدكتور حسن الجعوينى، رئيس الإداة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك لجانًا رقابية مكثفة بمحال الجزارة والشوادر بتفعيل قرار منع ذبح الإناث والعجول التى لم تبلغ السن القانونى، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات قانونية رادعة ضد من يخالف القرار، ضمن إجراءات وزارة الزراعة لتنمية الثروة الحيوانية فى مصر والنهوض بها، وزيادة الإنتاج الكلى من اللحوم والألبان ومنتجاتهما المختلفة.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة، أن هناك لجانًا مفعلة لتطبيق القرار الوزارى رقم 72 لسنة 2017 بحظر ذبح عجول الأبقار والجاموس قبل وزن 400 كجم على الأقل، خاصة أن الحيوان الذى كان يصرح له بالذبح على وزن 100 كجم وبنسبة تصافى أقل من 50% ليعطى على الأكثر 50 كجم لحوم أصبح بموجب هذا القرار لا يذبح إلا عند وزن 400 كجم على الأقل وبنسبة تصافى تصل إلى 60%، ليعطى لحومًا تصل إلى 250 كجم تقريبًا، أى أننا نحصل على 5 أضعاف كمية اللحوم نفسها من الحيوان نفسه.