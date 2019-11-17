شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: تجاوب الوزراء مع التوسع فى التغذية المدرسية رغم ضغوط الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على واقعة اشتباه ادعاء التسمم فى بني سويف لتلاميذ إحدى المدارس عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: شكرى وتقديرى لكل أجهزة الدولة والمحافظة والتعليم والصحة والداخلية على الجهود الضخمة للوقوف على حقيقة الأمر، مؤكدا أنه نفس "المركز" ونفس الإدارة التعليمية كانت مسرحا لنفس السيناريو عام 2017.

وشدد الوزير على أن نفس الفطيرة تم توزيعها على 650 مدرسة، ولم يحدث أى مشكلة سوى في هذا المركز، ويتزامن هذا السيناريو مع بحث قضية الفطيرة وموازنات التغذية في جلسة مجلس الوزراء اليوم السابق.

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وأكد الوزير: يندفع الكثيرون من الإعلام والجمهور إلى ترويج الإشاعة، بما يصب في مصلحة من ساقها في المقام الأول، موضحا أن محافظة بني سويف تتميز بانخفاض نسب الأنيميا والتقزم بين الأطفال بسبب التغذية الجيدة.

وقال الوزير: كم حذرنا من الاستخدام الخاطئ والخطير لمواقع التواصل الاجتماعى وتصديق كل ما يثار بدون دليل، وأن التغذية المدرسية بالغة الأهمية للنمو الصحى للأطفال، لقد تجاوب كل الوزراء مع ضرورة التوسع في التغذية المدرسية رغم ضغوط الموازنة العامة، ورغم كل هذا فإن البعض لا يريد الخير لأبنائنا ويثير البلبلة في كل مناسبة لإيقاف عجلات التطوير والخير لمصرنا الغالية.