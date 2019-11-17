شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تعلن استمرار أعمال حملة مكافحة الفئران.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية التابعة لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، حملتها لمكافحة القوارض "الفئران" لحماية المحاصيل الزراعية الشتوية بجميع المحافظات.

أكد الدكتور عباس الشناوى ، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية ، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، على استمرار حملة مكافحة القوارض "الفئران " لحماية المحاصيل الزراعية الشتوية ، وذلك في إطار الاهتمام الذى تولية وزارة الزراعة لحماية المحاصيل الزراعية خاصة مع بداية استعداد الزراعات الشتوية ، ولتقليل الفاقد وما تسببه من أضرار صحية واقتصادية ،حيث تمثل الفئران خطورة على المحاصيل الزراعية وحدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيوانى والمنشآت العامة والمصانع، بسبب قدرتها على التكاثر السريع.

وأوضح "الشناوى " ، إن هناك تكليفات للإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية ،بتوفير الطعوم اللازمة وتوزيعها على مديريات الزراعة خلال الحملة ، وضرورة التنسيق مع الوحدات المحلية ومديريات الشؤون الصحية المشاركة فى الحملة، مع تكثيف جهود الحملة في المحافظات الأكثر تعرضا لهجوم القوارض ،و أهمية تكثيف عمل ندوات إرشادية لمكافحة القوارض على مستوى الإدارات والمجمعيات الزراعية خلال الحملة ، وتوفير جميع الطعوم والتأكد من وضع الطعوم السامة على الترع والمصارف والقنوات المائية ، مع التحديد الدقيق لأماكن تواجد الفئران، خاصة بالقرب من نواتج تطهير الترع والمصارف.

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فيما أكد تقرير لوزارة الزراعة، أن الوزارة تنفذ ثلاث حملات جماعية لمكافحة الفئران عقب حصاد المحاصيل الزراعية سواء شتوية وصيفية ، بالإضافة إلى عمليات الصيانة المستمرة للمحاصيل القائمة بالمبيدات المتوفرة بكل محافظة لرفع المعاناة عن المزارعين وتقليل الخسائر التى تسببها الفئران فى المحاصيل الزراعية والأضرار الصحية الناجمة عنها وحدوث التوازن الطبيعى بين القوارض وأعداءها الطبيعية.