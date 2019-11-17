مصر | اليوم.. مرافعة الدفاع في محاكمة 4 متهمين بالأتجار بالبشر بعابدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مرافعة الدفاع في محاكمة 4 متهمين بالأتجار بالبشر بعابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكمة التجمع الخامس محاكمة 4 متهمين بالاتجار بالبشر بمنطقة عابدين.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.

وأسندت النيابة للمتهمين "حسنية حمدى، محمد جمال، محمود جمال، شادى عصام"، تهمة الاتجار فى الطفلة "سما حاتم"، بأن قامت المتهمة الأولى بعرض رضيعتها للبيع مقابل مبلغ مالى، لمرورها بأزمة مالية، فيما قام المتهمين من الثاني للرابع بمساعدة المتهمة على بيع رضيعتها، والتواصل مع مشترين، وعرض الطفلة على أكثر من مشترى مقابل مبالغ مالية، مما ألحق الطفلة الرضيعة بأضرار صحية وجسدية.