شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل ضحية الشهامة محمود البنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اليوم الأحد، محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ثالث جلسات المتهمين بقتل محمود البنا والقضية المعروفة إعلاميًا بـ"ضحية الشهامة"، بمجمع محاكم شبين الكوم، والمتهم محمد أشرف عبد الغنى راجح وثلاثة آخرين محبوسين لاتهامهم بقتل المجنى عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم لمرافعات فريق الدفاع عن المتهمين فى القضية.

كان اللواء محمد ناجى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزى محمود البنا طالب بالصف الثالث الثانوى، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

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بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام راجح.م 18 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهما فى إحدى المقاهى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية من ضبط إسلام .ا.ا. متهم رابع فى قضية قتل محمود البنا شهيد الشهامة، والمتهم فيها محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى، ومصطفى محمد 17 عاما ومقيمين بمدينة تلا .

وأكد مصدر أمنى أن المتهم الرابع حاول مساعدتهم فى الهروب عبر دراجة نارية، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجنى عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة.