"التعليم" تحذر: العقاب البدنى واللفظى للطلاب فى المدارس ممنوع

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وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن العقاب البدنى مرفوض بكافة أشكاله وأى عضو هيئة تدريس يخالف ذلك سيتم محاسبته، وهناك لائحة انضباط يتم تطبيقها على الطالب والمعلم، والطالب الذى يخالف أو يرتكب سلوكًا عدوانيًا من تعد أو تلفظ بألفاظ خارجة يتم محاسبته وفق بنود لائحة الانضباط المدرسى.
وقد اتفق خبراء التعليم على أن الضرب أو التعدى لفظيا أو بدنيا يؤدى إلى هجر الطالب للمدرسة، فى الوقت الذى تحرص فيه وزارة التعليم على أن تكون المدرسة جاذبة وتحقق لدى الطالب متعة التعلم وممارسة الأنشطة.
يذكر أنه منذ انطلاق الدراسة فى 21 سبتمبر الجارى، بعض حالات التعدى على الطلاب بالضرب من قبل المعلمين، وهو ما جعل التعليم تحذر من خطورة تفشى الظاهرة.
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