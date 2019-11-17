شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: المدارس ملتزمة بمواعيد بداية امتحانات الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تحديد مواعيد امتحانات الترم الأول لطلاب النقل تتم وفقا لكل مديرية على حده والمواعيد يتم تحديدها من قبل مدير المديرية والمحافظ.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن المدارس جميعها ملتزمة بالخريطة الزمنية وما ورد فيها من مواعيد بداية ونهاية للامتحانات وعدد أيام الدراسة الفعلية وأيام المراجعة قبل انطلاق الاختبارات، لافتة إلى أنه وفقا للخريطة الزمنية تنطلق الامتحانات فى الترم الأول 11 يناير 2020 لطلاب النقل.

وأوضحت المصادر أن الامتحانات تتم فى الفصل الدراسى الأول من قبل المدارس حيث تلتزم كل إدارة ومدرسة بوضع الامتحانات بالتنسيق مع الموجهين العموم والأوائل فى الإدارات والمديريات.