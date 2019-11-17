شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المياه الجوفية: أعمال حماية طابا بحالة جيدة وجاهزة لموسم السيول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير للمهندس عبدالرحمن فريد المدير العام للإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء أنه تم المرور علي مخرات السيول ومنشآت الحماية التى تم تنفيذها بالمرحلة الأولى لحماية مدينة طابا من اخطار السيول و جميعها بحالة جيدة وجاهزة لموسم السيول.

وأضاف التقرير أنه تم المرور على الاعمال الجارى تنفيذها ضمن عملية حماية مدن جنوب سيناء من اخطار السيول بمدينة دهب، حيث يتم صيانة وتدعيم سد الغائب، وصيانة وتدعيم سد وحاجز إعاقة الجيبي، والمقرر الانتهاء من هذه الاعمال ابريل 2020.

يشار إلى أنه تم إعداد دراسات لمدن خليج السويس"وادى وردان – وادى غرندل- وادى سدرى- منطقة شمال سهل القاع" و مدينة طابا "المرحلة الثانية" و منطقة "الطرابين" بمدينة نويبع والمنشآت السياحية الموجودة وطريق نويبع طابا ومستشفى مدينة نويبع وخط الغاز وأبراج الكهرباء، وذلك لتنفيذ المرحلة الثانية من أعمال حماية المحافظة من أخطار السيول والتى ستستمر لمدة 4 سنوات "2022"، بتكلفة تقديرية مليار جنيه ونصف.

يذكر أنه تم البدء فى تنفيذ أعمال الحماية فى جنوب سيناء منذ بداية التسعينيات فى القرن الماضى وذلك بتنفيذ بعض المنشأت الصناعيه للحماية فى مدن شرم الشيخ، حيث تم تنفيذ سد تخزين على وادى العاط بسعه 1.6 مليون متر و 3 سدود مساعدة وذلك لحماية منطقة خليج نعمة بالمدينة، وسد وادى عواجه وسد أم مريخه بتكلفة 13 مليون جنيه.





استعدادات طابا لموسم السيول (1)



استعدادات طابا لموسم السيول (2)



استعدادات طابا لموسم السيول (3)

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استعدادات طابا لموسم السيول (4)



استعدادات طابا لموسم السيول (5)



استعدادات طابا لموسم السيول (6)



استعدادات طابا لموسم السيول (7)