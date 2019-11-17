شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: لا يجوز لأحد أن يحكم على غيره بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن النبى كان خير الناس لزوجاته وخير الناس لأبناءه، وخير الناس لأهله.

وأضاف خلال احتفال نادى مستشارى النيابة الإدارية بالمولد النبوى، أن النبى كان يحسن معاملة أصحابه،وأشار إلى أن الإنسان يقيم سمعته وسلوكه من رد فعل جيرانه تجاهه وماذا يقولون عنه، لآنه لا يستطيع أحد أن يخدع بعض الناس بعض الوقت، لافتا إلى خلق النبى ومساعدته للضعيف والمحتاج.

وحذر وزير الأوقاف، من ييأسون من رحمة الله، فلا أحد يعلم من تشمله رحمة الله وهل تشمل رحمة الله من تتهمه بالمعصية، مؤكدا لا يجوز لاحد أن يحكم على أحد بدخول الجنة أو النار، فالحكم بالجنة أو النار ليس لأحد من خلق الله وإنما هو أمر الله وعلمه وحده، كما لا يجوز تكفير أحد إلا بحكم قضائي بات فألأمر في ذلك إلى القضاء وليس لعامة الناس كما أن تكفير شخص بعينه ليس سبيله الفتوى إنما القضاء المحكم ومجال الفتوى هو الأفعال وليس الحكم على الأشخاص.

















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