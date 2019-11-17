شبورة واضطراب ملاحة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة مقبلة (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة، لأيام الأحد والاثنين والثلاثاء.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الأحد، معتدل على كافة الأنحاء نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب بالانحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الاشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء.

وأوضحت الهيئة، أن الرياح المعتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة الأحد كالتالي:

السواحل الشمالية الغربية 26 18

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 25 18

الوجه البحري والقاهرة 26 19

جنوب سيناء والغردقة 28 21

شمال الصعيد 26 15

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 28 20

طقس الاثنين:

طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا مائل للبرودة ليلًا وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

Advertisements

السواحل الشمالية الغربية 26 18

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 25 18

الوجه البحري والقاهرة 27 18

جنوب سيناء والغردقة 28 21

شمال الصعيد 27 15

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 29 20

طقس الثلاثاء:

معتدل على كافة الأنحاء نهارًا، مائل للبرود ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

السواحل الشمالية الغربية 25 18

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 24 18

الوجه البحري والقاهرة 26 18

جنوب سيناء والغردقة 27 21

شمال الصعيد 26 15

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 29 20