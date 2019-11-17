مصر | اليوم.. محاكمة متهمين بتكوين جماعة إرهابية في الوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. محاكمة متهمين بتكوين جماعة إرهابية في الوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة أحمد عبد الحفيظ وحاتم محمد إبراهيم، في القضية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة المعروفة إعلاميا بـ "خلية الوراق الإرهابية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين، رأفت زكي، وحسن السايس، وحضور الياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.

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يذكر أن النيابة العامة قد أسندت للمتهمين، أنهما في 25 يناير 2015، بدائرة قسم الوراق، أسسا وأدارا وآخر متوفى، هو محمد أحمد عبد العاطي جماعة إرهابية فيما بينهم، والتي من أغراضها الدعوة لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على القوات الشرطية، ومنشأت الدولة وقد استخدموا الإرهاب لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت إليهما والمتوفى شروعهم فيى قتل المجني عليهم، مأموري الضبط القضائي سامي عزت محمود فهمي، والنقيب عبد الرحمن محمود شحاتة، وقوات الشرطة المرافقة لهما، بأن أطلق المتهم المتوفى صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية من سلاحه "بندقية آلية"، قاصدًا الخلاص منهم حال تواجد المتهمين رفقته على مسرح الواقعة،، للشد من أزره بأسلحتهما، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو حيدتهم عن هدفهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وشملت اتهامات النيابة إحراز كلا منهما بدون ترخيص سلاحًا ناريًا، وذخائر "عدة طلقات"، استعمالها على أسلحتهما النارية دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازتها أو إحرازها.