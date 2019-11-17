تعرف على ضوابط حصول موظفى الحكومة على مقابل رصيد الإجازات

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وفى هذا الإطار، نصت المادة (71) من قانون الخدمة المدنية على التالى:
يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
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