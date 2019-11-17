أخبار مصر

تعرف على ضوابط حصول موظفى الحكومة على مقابل رصيد الإجازات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط حصول موظفى الحكومة على مقابل رصيد الإجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، للموظفين والعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لأحكامه، حق الحصول على مقابل عن رصيد إجازاته الاعتيادية، ونظم ضوابط الحصول على هذا المقابل.

وفى هذا الإطار، نصت المادة (71) من قانون الخدمة المدنية على التالى:

 

يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على ضوابط حصول موظفى الحكومة على مقابل رصيد الإجازات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا