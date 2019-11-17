تعرف على ضوابط حصول موظفى الحكومة على مقابل رصيد الإجازات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، للموظفين والعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لأحكامه، حق الحصول على مقابل عن رصيد إجازاته الاعتيادية، ونظم ضوابط الحصول على هذا المقابل.

وفى هذا الإطار، نصت المادة (71) من قانون الخدمة المدنية على التالى: