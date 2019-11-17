100 مليون صحة تكشف سبل الاهتمام بنظافة الأطفال للحماية من الأمراض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت مبادرة 100 مليون صحة، بضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية للأطفال خاصة اليد عند تناول الطعام تجنبًا للإصابة بالأمراض.
ونصحت مبادرة 100 مليون صحة، بغسيل الأيدى قبل وبعد الأكل وبعد اللعب أو استخدام الحمام لتجنب الإصابة بالأمراض، كما نصحت بضرورة الحرص الشديد على غسل الفاكهة والخضراوات بعناية قبل أكلها.
وشددت مبادرة 100 مليون صحة على أهمية تغطية الطعام منعًا لتلوثه عن طريق الأتربة أو الحشرات، مطالبة بعدم المشى على القدمين دون ارتداء الحذاء حفاظًا على الصحة العامة ولتجنب الإصابة بالطفيليات.
يشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة تستهدف الكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير المعدية مثل السكر والضغط والسمنة والسمنة المفرطة، وتوفر ما يقرب من 300 منفذ بالجمهورية مستمرة بالفحص حتى أخر 2019.
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