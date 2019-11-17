شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل تكشف مستندات تعاقد المنشآت الخاصة على خدمات المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عن مستندات تعاقد المنشآت الطبية بالقطاع الخاص مع هيئة التأمين الصحى الجديدة، لتقديم خدمات المنظومة الجديدة، مشيرة إلى أن المستندات تشمل تعاقدات المستشفيات، مراكز العلاج، معامل التحاليل، مراكز الأشعة، مراكز العلاج الطبيعى، الصيدليات.

وتتضمن أوراق التعاقد عقد التأسيس وتعديلاته وصورة حديثة من السجل التجارى، وكذلك صورة البطاقة الضريبية سارية والقيمة المضافة وبيانات بالخدمات الطبية المقدمة فى كافة التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى بيان الأطباء (الاستشاريين والأخصائيين العاملين وفقًا لكل تخصص)، وشهادات الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، فضلاً عن بيان بفروع مقدم الخدمة على مستوى الجمهورية وعنوانها.

يشار إلى أن هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة مسئولة عن التعاقد مع مقدمى الخدمة الطبية، بالإضافة إلى توفير الاستدامة المالية للنظام لأداء الخدمات للمنتفعين.